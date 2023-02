Nog dit jaar centrum intrafamiliaal geweld in Oostende

Na Antwerpen en Limburg krijgen straks ook Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen eigen IFG-centra in de strijd tegen familiaal geweld. Dat brengt het totaal voor Vlaanderen op negen, waarbij de vijf opstartende centra – in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende – nog dit jaar operationeel zullen zijn. Met deze uitrol investeert Vlaanderen verder in de succesvolle samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om betrokkenen van familiaal geweld te helpen. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren.

De Lokale Politie van Oostende en het Stadsbestuur zetten graag mee de schouders onder de oprichting van het centrum. Oostende gaat hiermee verder op de weg die ze eerder al was ingeslagen. Oostende was in 2018 de trekker om een ‘ketenaanpak’ intrafamiliaal geweld in onze regio te ontwikkelen. Centraal in de ketenaanpak staat het uitvoerig overleg tussen partners uit verschillende organisaties (waaronder Lokale Politie, Justitie en welzijnsorganisaties) om samen de moeilijke casussen onder handen te nemen. Deze doorgedreven werking werd goed onthaald en werd in 2021 uitgebreid naar heel West-Vlaanderen.

Actieplan

“Vorig jaar maakten we een vernieuwd actieplan op in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Eén van de acties was het oprichten van dit centrum in onze stad. We zijn verheugd dat we Vlaanderen nog geen jaar later hebben kunnen overtuigen. Met dit centrum zullen we intrafamiliaal geweld nog efficiënter kunnen aanpakken”, zegt Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) “Het IFG-centrum kunnen we zien als een doorgedreven vorm van de ‘ketenaanpak’. Door hier volop op in te zetten, zullen we preventiever te werk kunnen gaan en in de toekomst veel meer mensen kunnen helpen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld”, vult schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) aan.