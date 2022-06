Nik Kershaw staat op de planken van Kursaal

Je kent Nik Kershaw zeker en vast van hits als ‘Wouldn’t it be good’, ‘The Riddle’ en ‘I won’t let the sun go down on me’. Tijdens die glorierijke jaren ’80 stonden die drie bewuste singles maar liefst 62 weken onafgebroken in de Britse popcharts. Samen met David Bowie, U2, Madonna van andere wereldsterren maakte hij ook deel uit van de line-up van het legendarische Live Aid. De Britse muzikant is niet enkel zanger, componist en multi-instrumentalist maar ontwikkelde zich doorheen de tijd ook als producer van andere artiesten als Chesney Hawkes, Sia, Gary Barlow en Bonnie Tyler. Op 18 juni kan je zijn oeuvre herbeleven in Kursaal Oostende vanaf 20 uur. Een plaats op het balkon kost 45 euro. Als je liever in de parterre zit kost je dat 55 euro. Tickets kan je hier kopen.