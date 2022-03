Nieuwe wijkbabbels op komst in Oostende

“Dit voorjaar gaan we verder met onze ronde van de wijken”, zegt schepen Maxim Donck. “Belangrijk hierbij is dat de burgers van de wijken die we vorige jaar niet konden doen, nu de kans krijgen hun stem te laten horen.” Met Björn Crul (ex-VRT-journalist) is er voor de komende wijkbabbels ook een professionele moderator aangesteld. Tijdens de Wijkbabbels wordt er telkens een korte uitleg gegeven over het bestuursakkoord op wijkniveau en worden de plannen en ambities voor de wijk in kwestie toegelicht. Wijkbewoners kunnen er ook vragen stellen over de wijk. Die vragen kunnen de bewoners op voorhand sturen zodat Stad Oostende de vragen van een grondig antwoord kan voorzien. Er wordt opnieuw een livestream voorzien. De wijkbabbels vindt plaats op 19 maart in het Westerkwartier om 14 uur, op 2 mei in het Centrum om 19 uur, op 18 juni om 10 uur in de Vuurtorenwijk en de datum voor Stene wordt later gecommuniceerd. Alle info is te vinden via www.oostende.be/wijkbabbels