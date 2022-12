Nieuwe sociale woonorganisatie bundelt krachten van huidige organisaties in middenkust: “Tegen 2027 beheren we 5.000 sociale woningen, maar dienstverlening blijft hetzelfde”

Over heel Vlaanderen slaan sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de handen in elkaar. Zo ook in de regio Midden-Kust. Het doel van de nieuwe woonmaatschappij is om een hefboom te zijn voor maatschappelijke ontwikkeling door een kwaliteitsvol en betaalbaar (t)huis aan te bieden voor wie het nodig heeft. “We bouwen momenteel volop aan onze nieuwe organisatie. Eerst komt de focus op het “hoe” en de werking. Dat zijn we aan onze (kandidaat)-huurders, -kopers, -leners en eigenaars, maar ook aan onze leveranciers én personeelsleden verplicht. We bundelen de ervaring van zo’n 100 mensen in één organisatie. Een grote uitdaging, maar vooral een grote meerwaarde. Met de nieuwe woonmaatschappij kunnen we alle ervaring nog beter inzetten om een verschil te maken voor iemand”, zegt Sara Casteur, huidig directeur van De Gelukkige Haard en toekomstig Algemeen directeur van de nieuwe woonmaatschappij.

Zelfde dienstverlening

De nieuwe woonmaatschappij zal in totaal zo’n 4.300 sociale woningen beheren. “Tegen 2027 nemen we er nog eens 600 over van de huisvestingsmaatschappijen die niet meer actief zullen zijn in onze regio. De grootste uitdaging voor de komende jaren is de renovatie van bestaand patrimonium en tegelijk inzetten op groei. We moeten zorgen voor kwalitatieve woningen en anderzijds zijn er te weinig sociale woningen.” Huurders, kopers, leners, kandidaten en eigenaars van SVK-woningen kunnen gerust zijn. “Voor hen verandert er momenteel helemaal niets. Onze sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren blijven werken tot 30 juni 2023. We plannen ook sowieso een warme overdracht naar de nieuwe woonmaatschappij met dezelfde dienstverlening. Professioneler maar even laagdrempelig, want we willen niemand achterlaten. Zodra we zelf alle praktische informatie - denk aan telefoonnummer, locatie, bankrekeningnummer, wachtdienst, contactpersonen en aanspreekpunten - op een rij hebben, zullen we iedereen persoonlijk informeren”, vertelt Casteur.

Volledig scherm Sara Casteur © Benny Proot

Binnen de nieuwe woonmaatschappij zullen de lokale besturen een belangrijke partner zijn. “Een eigen woning, een dak boven het hoofd bieden voor wie het nodig heeft, dat is één van de stevige fundamenten in de lokale strijd tegen armoede. De lokale beleidsmakers ondersteunen de huidige woonactoren, actief in Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg dan ook volop in hun visie op sociale huisvesting. Dat deze woonactoren nu de krachten bundelen en hun expertise vol overtuiging inzetten voor deze nieuwe woonmaatschappij in de regio Midden-Kust is een absolute sterkte”, zegt ook Anthony Dumarey, burgemeester van Oudenburg en tevens voorzitter van het Burgemeestersoverleg Middenkust.

Het directieteam zal bestaan uit de huidige directeurs. Sara Casteur wordt algemeen directeur. Evi Jordens (huidig directeur WooneWel) wordt directeur Stafdienst & tijdelijk directeur Financiën, Vanessa Vens (huidig directeur De Oostendse Haard) wordt directeur Wonen, Anneleen Coupé (huidig directeur SVK Jogi) wordt directeur Personeel & Organisatie en Thijs Dever (coördinator SVK Bredene - Oostende) wordt Senior adviseur Beleid en Partnerschappen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.