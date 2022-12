Nieuwe locatie voor tandartspraktijk Tand-em in huis Kooy. “We willen mondzorg toegankelijk maken voor iedereen”

Er werden oorspronkelijk twee pilootprojecten opgezet in Oostende en Sint-Niklaas om mondzorg toegankelijk te maken voor iedereen. De praktijk in Oostende opende in 2018 de deuren. De bedoeling van Tand-em is om vanuit de ervaringen beleidsvoorstellen te kunnen formuleren om de doelgroep op duurzame wijze te blijven ondersteunen. Oorspronkelijk was het bedoeld voor 4 jaar, maar dat is uitgebreid tot 2025. Tijdens dit project heeft iedereen zijn taak. De stad financiert de tandartsassistent en het lokaal, het OCMW zorgen voor de selectie van de doelgroep, de firma Henry Schein levert de materialen, het verbond van Vlaamse Tandartsen zorgt voor gemotiveerde tandartsen en de administratie.

Tand-em was oorspronkelijk gevestigd in het wijkgezondheidscentrum in de Gelijkheidstraat maar daar was geen ruimte meer beschikbaar. “We hebben daarom beslist om hier een nieuwe praktijk in te richten in huis Kooy. De locatie is zeer centraal gelegen en bevindt zich vlakbij de andere diensten van het OCMW”, zegt schepen Natacha Waldmann. “Het is immers een belangrijke werking. Veel mensen in kwetsbare omstandigheden hebben vaak geen of onvoldoende toegang tot goede gezondheidszorg. Een goede tandzorg kan echter wel het verschil maken bij pakweg een sollicitatie. We zien dit project dan ook als een manier om mensen echt vooruit te helpen.”