Nieuw sociale woningen Harlekijn in Westerkwartier officieel geopend

OostendeHet nieuwe sociaal woonproject Harlekijn is vandaag officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein en schepen van Wonen Kurt Claeys. De inwoners deden al in februari hun intrede, maar nu pas kon het gebouw officieel geopend worden. Harlekijn telt negen woningen volgens het principe ‘levenslang wonen’.

In november 2019 startte De Oostendse Haard met dit nieuw sociaal woonproject. Intussen staat het nieuw gebouw er en hebben de huurders zich in hun woning gesetteld. Er zijn in totaal negen woningen die volgens het principe ‘levenslang wonen’ werkt. Dat betekent dat de woningen als het ware ‘meegroeien’ met de huurders en dat ook rolstoelgebruikers hier comfortabel kunnen wonen. Zo zijn er al een paar rolstoelgebruikers die in het gebouw hun intrek namen. Van de negen appartementen zijn er vier met twee slaapkamers en vijf met één slaapkamer.

Volledig scherm Burgemeester Bart Tommelein opende het woonproject officieel in aanwezigheid van de architecten en inwoners. © Emelyne Six

Het gebouw is uitgerust met energiezuinige technieken en daardoor ‘bijna-energieneutraal’. Dat betekent dat het gebouw weinig energie verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Het heeft ook een mooi dakterras op de vierde verdieping met een prachtig zicht op het Westerkwartier. “We zullen nog kijken met de inwoners of we niet wat meubilair en andere zaken kunnen plaatsen op het terras zodat ze er volop van kunnen genieten”, zegt voorzitter van de Oostendse Haard Quinten Goekint. “Want het terras is voor alle bewoners en een echte ontmoetingsplaats.”

Ook van in de appartementen is er een geweldig zicht. De gebruikte materialen, kleuren en details voelen vertrouwd aan in het Westerkwartier en worden aangevuld met nieuwe elementen.

Volledig scherm Vanop het dakterras heb je een prachtig zicht op het Westerkwartier. © Emelyne Six

Met het nieuw woonproject willen ze bij De Oostendse Haard inspelen op de nood aan woningen. De vergrijzing is ook hier goed merkbaar. Meer dan 60% van de bewoners zijn ouder dan 60 jaar en meer dan 50% is alleenstaand. Het merendeel van de huidige huurders woont bijgevolg te groot of in een onaangepaste woning. Tegelijk zien ze dat de instroom van jongeren en jonge gezinnen op de wachtlijst groeit, maar dat de alleenstaanden er nog oververtegenwoordigd zijn.

De vergrijzing van de huurderpopulatie op het Westerkwartier vereist dan ook een antwoord. “Ons patrimonium op het Westerkwartier telt momenteel nog niet genoeg geschikte woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden volgens het principe van levenslang wonen. Net daarom werd nu ook Harlekijn gebouwd: de appartementen zijn aangepast om er levenslang te kunnen blijven en zijn qua aantal slaapkamers op maat van onze oudere huurders”, legt directeur van De Oostendse Haard Vanessa Vens uit.

Bloemenwinkel

Waar het nieuw woonproject staat, was er vroeger een bloemenwinkel. Daarom ook de naam. De Harlekijn is een soort orchidee. “De wijk Westerkwartier heeft een rijke geschiedenis en kijkt richting een mooie en warme toekomst. De knipoog naar het verleden, de bloemenwinkel met de gekende groen-witte luifel, zorgt dat heden en verleden samen gaan”, zegt schepen van Wonen Kurt Claeys. “Het pand hoort gewoon in de wijk, alsof het er altijd is geweest. Negen gezinnen vinden vandaag een thuis op deze schitterende locatie. Het is centraal gelegen langs één van de grote verkeersassen wat belangrijk is voor bereikbaarheid en mobiliteit.”

Uitbreiding

Het woonproject Harlekijn is ontwikkeld met het idee om het in de toekomst nog te kunnen uitbreiden naar de naastgelegen percelen. “De nodige openingen zitten al klaar in de trappenhal van het nieuw gebouw”, vertelt voorzitter Quinten Goekint. “De gevelafwerking van de wachtgevel kan eenvoudig gedemonteerd worden. De Oostendse Haard kocht onlangs ook het aanpalende café in de Nieuwpoortsesteenweg. De ontwikkeling van dit extra woonproject wordt voorbereid volgens dezelfde visie.”