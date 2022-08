Nieuw project Klipper moet kinderarmoede helpen bestrijden

OostendeArmoedebestrijding is een absolute topprioriteit van het Oostendse stadsbestuur. In het kader van de Europese Kindgarantie kreeg de stad een federale subsidie toegekend van zo’n 120.000 euro. Samen met De Katrol start de stad nu het project ‘Klipper’, dat gezinnen gaat ondersteunen waarin de ouders na een lange periode van werkloosheid weer aan de slag gaan.

Op 14 juni 2021 werd de Europese Raadsaanbeveling omtrent de Kindgarantie aangenomen. Die wil kinderen helpen die in een vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting leven. Dat willen ze doen door gratis en effectieve toegang te bieden tot onderwijs, en door andere schoolactiviteiten en sociale diensten te verzekeren. Concreet gaat het dan over opvang, onderwijs, gezondheidszorg en toegang tot gezonde voeding en passende huisvesting.

Federale subsidie van zo’n 120.000 euro

De kinderarmoede-index ligt in Oostende hoog. Daarom besliste de stad in 2019 al om van armoedebestrijding een absolute topprioriteit te maken. Eerder dit jaar besliste de federale overheid om bijkomende middelen vrij te maken voor de Kindgarantie. “We zijn heel blij met de federale subsidie van 120.017,35 euro. Hiermee kunnen we extra inzetten op gezinnen die we nu moeilijker bereiken en zo nog beter de armoede aanpakken”, aldus schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen). Concreet slaat Stad Oostende de handen in elkaar met De Katrol. Het doel is om gezinnen, waarbij de ouders na een lange periode van werkloosheid terug aan het werk gaan, te ondersteunen.

“De mensen kunnen bij ons terecht. We gaan bij hen thuis langs om samen te bekijken wat we kunnen doen en welke drempels ervoor zorgen dat ze niet aan een job geraken. Samen maken we dan een plan op”, stelt Katrien Sabbe van vzw De Katrol. “Met het project Klipper kunnen we nu echt een verschil maken. Als men begint te werken, moet het gezin zich kunnen herstructureren. Wij helpen daarbij en zoeken mee naar een goede, duurzame balans tussen werk en privé. Heel het team van De Katrol werkt eraan mee, zodat we genoeg mensen kunnen helpen.”

“De combinatie van werk en gezin is altijd een evenwichtsoefening”, zegt schepen Natacha Waldmann. “Wanneer mensen na een lange periode van werkloosheid terug aan de slag gaan, is dat soms een extra drempel om vol te houden. Sommige reductietarieven vallen weg en ook kinderopvang kan een kluwen zijn. Daarom richten we ons op deze doelgroep, die die extra steun goed kan gebruiken om definitief uit de armoedecirkel te geraken.”

Samenwerking met dienst Rechtenverkenning

Het project is een aanvulling op de mogelijke financiële steun vanuit de dienst Rechtenverkenning voor bijvoorbeeld een tussenkomst in de facturen van (buitenschoolse) kinderopvang, schoolmaaltijden, vrije tijd enzovoort. “We willen de drempel om tot bij ons te komen zo laag mogelijk maken”, vertelt Geert Lowyck, diensthoofd van de dienst Rechtenverkenning. “Het doel van het project is om mensen die steun nodig hebben op een eenvoudige manier bij onze dienst te laten komen en hen te ondersteunen.”

Klipper richt zich op gezinnen die één of meerdere minderjarige kinderen hebben, geen actief dossier hebben bij het OCMW, de laatste 3 maanden niet gewerkt hebben of het voorbije jaar aan een lage werkintensiteit gewerkt hebben en nu terug aan het werk gaan of een zeer concreet vooruitzicht hebben tot werkhervatting binnen de 3 maanden. Het project is nu in zijn voorbereidende fase en gaat officieel van start vanaf 1 september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.