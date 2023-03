Nieuw marineschip M940 Oostende officieel tewatergelaten

In aanwezigheid van de Minister van Defensie Ludivine Dedonder, Admiraal Michel Hofman, Burgemeester Bart Tommelein en Divisie Admiraal Jan Debeurme werd de naamgeving van het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsschip van de Marine officieel gemaakt. Het schip ligt al in het water en wordt drijvend afgebouwd in de haven van Finistère om eind dit jaar met de proefvaart te beginnen. De oplevering aan de Belgische marine is gepland voor december 2024 op de marinebasis van Zeebrugge.

Elk schip zal twee Ispector 125 USV’s aan boord kunnen hebben die kunnen worden uitgerust met een T-18M gesleepte sonar of een A-18M AUV voor mijndetectie en in een derde configuratie SeaScan en K-Ster C ROV’s voor mijnidentificatie en -vernietiging. Al deze toestellen worden ontworpen en gebouwd door ECA, die ze zal produceren in hun nieuwe vestiging in Oostende. De schepen zullen ook Skeldar V-200 luchtdrones (Saab) kunnen inzetten, die zullen worden gebruikt voor de detectie van drijvende mijnen of als radiorelais om het bereik van de maritieme drones te vergroten.