Nieuw fotoboek werpt ander licht op de kusttram: “Deze tramlijn is uniek in de wereld, een typisch Belgisch symbool”

Opgericht in 1885 als verbinding tussen Oostende en Nieuwpoort is de kusttram één van de meest veelbesproken vervoersmiddelen van het land. Een echte toeristische attractie, dat ook. En met haar 67 kilometer de langste ononderbroken tramroute ter wereld – toch een mooi record voor ons klein Belgenlandje. De rijke geschiedenis laten we even in het midden. Want Didier Lemaire uit Doornik, in Henegouwen, verlegde de focus naar het vervoersmiddel op zich. En dat doet hij met het fotoboek ‘De Belgische kust met de tram’. Daarmee is hij aan zijn vierde boek toe. Eerder al verschenen edities over de trams van zijn geboortestad Charleroi en de toeristische lijnen van Spontin en Thuin.