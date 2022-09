Nieuw Covid-testcentrum opent tegenover vaccinatiecentrum op site Searena

Labo Eurofins opent vanaf 12 september opnieuw een Covid-testpost in Oostende tegenover het vaccinatiecentrum in de Northlaan 13 (op de site van de oude Mediamarkt). Het testcentrum is (voorlopig) enkel open op maandag (13.30 tot 17.00 uur), dinsdag en donderdag (telkens van 10 tot 17 uur). Een coronatest is altijd op afspraak en een CTPC is noodzakelijk om te kunnen boeken. Het aanmaken van een CTPC en een afspraak kan via www.mijncoronatest.be.