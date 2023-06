"Niets aan de hand, it's just my wife": veertiger minimaliseert slagen aan z'n ex-partner

Twintiger zet overbuur­man airsoftwa­pen tegen het hoofd na klacht over lawaaihin­der

Een 27-jarige Bredenaar is voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen, nadat hij z'n overbuurman bedreigde. S.K. zette het slachtoffer een airsoftwapen tegen z’n hoofd, nadat hij was komen klagen over lawaaihinder. De man kreeg ook klappen.