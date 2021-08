NH90 evacueert vrouw met zwaar rugletsel van historisch schip op zee

Middelkerke/Oostende Opnieuw rijdt bestuurder over ‘eendenro­ton­de’ in Middelker­ke, auto total loss

26 augustus In de nacht van woensdag op donderdag is opnieuw een bestuurder pardoes over de rotonde aan het Sea Shopping Center in Middelkerke gereden. Het voertuig kwam uit de richting van Oostende maar reed gewoon rechtdoor.