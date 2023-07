NET OPEN. Zomerbar Cargo opent opnieuw deuren in industriegebied

Stad Oostende wordt partner van de European Disability Card

De EDC is een officiële kaart die de inclusie van personen met een handicap in cultuur, sport, mobiliteit en vrijetijdsbesteding bevordert. Ze dient als bewijs van de erkenning als persoon met een handicap. Met de kaart kunnen personen met een handicap kortingen krijgen of een beroep doen op rolstoeltoegankelijke plaatsen in tal van Europese landen. Stad Oostende is sinds kort nu ook partner van de EDC-kaart.