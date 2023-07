NET OPEN. Pas 19 jaar, maar Nicoletta pronkt al met eigen lunchzaak: “Het idee voor ‘Nica’ kwam na mijn reis naar Amerika”

Oostende stelt inventaris op met koloniale verwijzin­gen in de stad: “Er staan ook 17 aanbevelin­gen in voor het stadsbe­stuur”

In Oostende is een inventaris met de ‘koloniale sporen’ opgemaakt. Die uitgebreide lijst bevat ook aanbevelingen voor het stadsbestuur. “En dit najaar lanceren we een audiotour en wandeling rond de koloniale geschiedenis van de stad”, zegt schepen van Gelijke Kansen Silke Beirens (Groen).