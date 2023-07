NET OPEN. Hotel Burlington volledig in het nieuw, en ook bekende brasserie werd onder handen genomen

Hotel Burlington is - onder meer door zijn ligging aan het begin van de Kapellestraat in Oostende - één van de bekendste hotels van de badstad. Het hotel werd nu volledig vernieuwd en heringericht met een moderne maritieme link. De brasserie onderaan in het pand is nu ook in handen van de Flow Hospitality group en werd omgedoopt tot Brasserie Oport. Wij namen een kijkje.