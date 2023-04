NET OPEN. Bekende zangeres Claudia van Sha-Na opent met echtgenoot Vincent nieuwe wijnbar: “Mijn liefde voor wijn, lekker eten en zingen... alles komt hier samen”

Kust Kust blikt terug op atypische paasvakan­tie wat toerisme betreft

De toeristische sector aan de kust noteerde minder goede cijfers tijdens de paasvakantie dan vorig jaar. Dat blijkt vooral aan de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België te liggen. Het zachte weer zorgde wel voor last minute boekingen voor het paasweekend. Tijdens de voorbije twee weken zijn in totaal ongeveer 1 miljoen dagtoeristen en 1,5 miljoen toeristische overnachtingen geteld. Het goede nieuws is dat de schoolvakantie voor Franstalige Belgen nog moet komen.