Nederlandse koerier moet niet naar de gevangenis na 17-tal drugstransporten

De FGP West-Vlaanderen werd begin 2021 ingelicht door hun collega’s uit Nederland dat een Nederlands voertuig op 12 januari drugs zou leveren in Oostende. De gehuurde Citroën C3 werd rond 20.30 uur gespot bij de woning van een koppel in Maldegem. Ruim anderhalf uur later kon de politie de wagen onderscheppen in Ardooie. In de middenconsole troffen de speurders 156,5 gram heroïne aan. Bestuurder Nabil E. (22) had in totaal ook 2.370 euro cash geld op zak. De Amsterdammer had via Wickr en WhatsApp contact met z’n afnemers.