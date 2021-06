Nederlandse dealers zoeken gewillige mannen op datingapp en overtuigen hen om cannabisplantages op te zetten: “Wie wilde stoppen, werd bedreigd”

Bredene Bliksemin­slag zorgt voor dakbrand op vakantie­park, huurders tijdig in veiligheid

20 juni Tijdens de onweren van zaterdagnacht is de bliksem ingeslagen op een huisje in vakantiepark Breeduyn Village, in de Koningin Astridlaan in Bredene. Het zorgde voor een aanzienlijke dakbrand. Het vakantiehuisje was op dat moment verhuurd en bevolkt.