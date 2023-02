Nederlandse bende verkoopt tientallen kilo's ‘koffie’ en ‘melk’: "Hun codetaal voor heroïne en cocaïne”

voetbal jupiler pro league Weer geen winst voor KV Oostende in zoveelste match van de waarheid: “Maar het is nog niet voorbij”

Het was alwéér van moeten voor KV Oostende, maar ook tegen Zulte Waregem slaagden de Kustboys er niet in om een broodnodige zege te pakken. Na een 1-1 in het zuiden van de provincie én zeges van concurrenten Eupen en Kortrijk, staat KVO op maar liefst zes punten van een veilige plek. Trainer Dominik Thalhammer was vooral ontgoocheld in de eerste helft van z'n jongens.

10:00