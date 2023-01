Nederlandse actrice Thekla Reuten onthult haar ster op Walk of Fame tijdens Filmfestival Oostende

Op de tweede dag van Filmfestival Oostende 2023 mocht opnieuw een grote actrice een ster onthullen op de Zeedijk van Oostende. Dit keer was de eer aan Nederlandse actrice Thekla Reuten, die al in een paar grote films heeft mogen spelen. Zo was ze te zien in ‘Iedereen Beroemd’ van regisseur Dominique Deruddere, ‘In Bruges’ naast sterren als Colin Farrell en Ralph Fiennes, ‘The American’ naast George Clooney en ‘Red Sparrow’ naast Jennifer Lawrence. De nieuwste film waarin je haar kan zien en die op het filmfestival in première getoond wordt, is ‘Narcosis’ van regisseur Martijn De Jong. De film won vorig jaar al drie Gouden Kalveren op het Nederlands Film Festival waaronder Beste Acteur voor Thekla. In de film speelt ze naast Nederlands acteur Fedja van Huêt, die vorig jaar nog aanwezig was op het filmfestival van Oostende en toen ook een ster kreeg op de Walk of Fame.