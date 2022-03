Nederlandse acteur Fedja van Huêt krijgt ster op Walk of Fame in Oostende

Er werd op deze veertiende editie van het Filmfestival van Oostende intussen al vijf nieuwe sterren onthuld op de Walk of Fame. Vandaag was het tijd voor de zesde en laatste van deze editie en die was voor Nederlandse acteur Fedja van Hûet. Hij kwam zijn nieuwste film ‘De Veroordeling’ voorstellen samen met regisseur Sander Burger en producent Joram Willink.

De film was vorig jaar al te zien in de Nederlandse bioscopen, maar in België nog niet. Dit was de avant-première van de film in België. De film brengt het mediacircus rond de beruchte Deventer-moordzaak in 1999 in beeld. In Nederland was dit één van de grootste en langste moordzaken in de geschiedenis van het Nederlandse rechtssysteem. Fedja van Huêt sleepte met ‘De Veroordeling’ zelfs het Gouden Kalf voor Beste Hoofdrol in de wacht. Dat zijn de grote prijzen van het Nederlands Film Festival. In totaal won de film vier Gouden Kalveren. Het was ook de grootste Nederlandse film van 2021.

Volledig scherm Acteur Fedja van Huêt, regisseur Sander Burger en producent Joram Willink op de rode loper van het filmfestival in Oostende. © Emelyne Six

Fedja van Huêt was heel blij met zijn ster en was vereerd om er één te krijgen naast al zijn andere Nederlandse collega’s die er ook één hebben. Ook over de film was hij heel blij. “Ik vond het een eer om deze rol te mogen spelen. Het is niet altijd dat je zo’n goede script in handen krijgt over een verhaal die waargebeurd is.” De film duurde tien jaar om te maken, wat heel lang is voor een film, maar het was het zeker waard. “Ik vind het heel mooi dat de film is mogen doorgaan. Door de film is ook de publieke opinie in Nederland rond de zaak veranderd en dat vind ik als filmmaker heel mooi”, zegt regisseur Sander Burger. En fier mag hij zijn. De hele zaal gaf de cast en crew een daverend applaus.

Heb je ‘De Veroordeling’ op deze donderdag gemist, kan je de film nog een laatste keer zien op het filmfestival van Oostende op zaterdag 12 maart om 22.30 uur.