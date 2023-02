Natuur worden onder handen genomen in Sportpark De Schorre

Begin 2022 werden alle 1936 bomen en struiken in de noordoostelijke buffer van het Sportpark ‘De Schorre’ nagezien en geïnventariseerd door een boomexpert aangesteld door FARYS. Sinds de aanplant eind jaren ‘70 is dit nog niet gebeurd. “Na meer dan 50 jaar nemen we nu ook dit stuk van De Schorre echt onder handen. Zo houden we niet alleen ons prachtig sportpark voor vele jaren gezond, we bieden zo ook oplossingen voor de vele bekommernissen van de omwonenden in de Zilverlaan”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.