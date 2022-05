Natuur in Noordzee wordt hersteld met focus op drie habitats

Oostende/KustVandaag, op 31 mei, stelden vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid hun visie op natuurherstelmaatregelen voor tijdens een kick-off event in Oostende. De krachten worden hersteld voor drie cruciale habitats: grindbedden, oesterbanken en banken van de schelpkokerworm. Drie experten én Wim Opbrouck namen de aanwezigen mee in de wondere onderwaterwereld van onze Noordzee.

Onder het wateroppervlak van onze Noordzee schuilt een grote verscheidenheid aan fauna en flora. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijke verstoring en klimaatverandering. Het herstellen van waardevolle habitats als grindbedden en oesterbanken is cruciaal. Zo kan de Noordzee op haar beurt ons beschermen als belangrijke buffer tegen de klimaatverandering en andere bedreigingen.

Prioritaire vormen van natuurherstel: drie habitats

De laatste jaren groeit het besef vanuit bedrijven en andere gebruikers van de Noordzee dat het belangrijk is om de natuur te beschermen. Om deze positieve evolutie aan te moedigen, te versterken en in goede banen te leiden, hebben vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en de dienst Marien Milieu een visie met maatregelen uitgewerkt voor iedereen die wil meewerken aan natuurherstel in onze Noordzee. Bovendien stopt de Noordzee niet aan de landsgrenzen: internationale samenwerking is eveneens cruciaal om op een efficiënte manier aan natuurherstel te kunnen doen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land. We zijn een voortrekker als het aankomt op het beschermen van het onderwaterleven. Zo is 37 procent van de Belgische Noordzee al beschermd natuurgebied. Maar als we de schade willen terugdraaien die de voorbije eeuwen zijn toegebracht aan het marien milieu, dan moeten we ook actief aan natuurherstel doen. Om de krachten te bundelen hebben we samen met experts drie cruciale habitats geïdentificeerd: grindbedden, oesterbanken en banken van de schelpkokerworm. Als je deze herstelt, dan bescherm je al het leven in de Noordzee.”

Voor elk van deze prioriteiten werden verschillende doelstellingen en maatregelen opgesteld die als leidraad kunnen dienen. Het gaat bijvoorbeeld om het verminderen van druk van bodemberoerende activiteiten, het bepalen van locaties voor het storten van nieuw grind en de aanleg van oesterbanken. Tijdens het kick-off event ‘Natuurherstel in het Belgische deel van de Noordzee’ in Oostende lichtten drie sprekers de verschillende habitats en hoe we ze in ere kunnen herstellen toe. Dit in samenwerking met Wim Opbrouck, die zijn verwondering over de pracht van de Noordzee overbracht op het publiek. Daarnaast bracht de artiest Jamz Jamezon met zijn kunstwerken de verschillende habitats tot leven.

Volledig scherm Eén van de kunstwerken van artiest Jamz Jamezon die tonen hoe de Noordzee er kan uitzien als het hersteld is. © Emelyne Six

Grindbedden, oesterbanken en banken van schelpkokerwormen

“Grindbedden en hun rijke onderwaterleven vormen samen een dicht soort struikgewas, een ideale schuilplaats”, aldus Steven Degraer, marien bioloog KBIN. ”Grindbedden hebben een belangrijke functie als broed- en kraamkamer voor heel wat diersoorten. Ze zijn essentieel voor soorten die een harde ondergrond nodig hebben om hun eieren af te zetten. Daarom is het belangrijk dat we nieuwe grindbedden plaatsen zodat er opnieuw bescherming komt voor de dieren. We zijn van plan om visvrije zones in te richten zodat we deze grindbedden terug kunnen brengen.”

Ook de banken van de Europese platte oester die voorkwamen op en nabij de grindbedden waren heuse hotspots voor biodiversiteit. Ze filteren het water en bieden door hun vele hoekjes en gaatjes een schuil- en opgroeiplaats voor allerlei jong leven. Hein Sas van Native Oyster Restoration Alliance (NORA) noemt oesterbanken de ‘oerbossen van de zee’, en vergelijkt het actief herstellen ervan met het aanleggen van een bos. “Met een paar bomen ben je nog nergens, pas met flink veel bomen komen de boomzaadjes tussen de oudere bomen terecht en ontstaat een zichzelf instandhoudend of uitbreidend bos. En dat is de rijke habitat die je terug wil.”

Ten laatste heb je ook de banken van de schelpkokerworm die een belangrijke habitat houden voor heel wat soorten. Ze spelen een sleutelrol in de opbouw van ecosystemen. “Schelpkokerwormen ontpoppen zich tot de genietroepen van de Noordzee. Door het bouwen van hun kokers in grote dichtheden ontstaat een heuse onderwaterstad”, zegt Gert Van Hoey van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. “Door deze soort te beschermen, beschermen we tegelijk de hele leefgemeenschap.”

Met de visie rond natuurherstel wil de dienst Marien Milieu een platform creëren waar mensen die betrokken kunnen zijn met natuurherstel in onze Noordzee elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken om zo op een efficiënte wijze tot duurzame resultaten te komen.