Nathalie Vanhaecke neemt dagelijkse leiding van WZC Lacourt op zich. “We zijn een open huis, ook voor familie en vrienden van bewoners”

Natalie Vanhaecke startte haar loopbaan in het ziekenhuis AV Henri Serruys en is sinds 2016 hoofdverpleegkundige in de dienst woonzorg in woonzorgcentrum Lacourt. Ze kent de werking dus goed. In de lente van vorig jaar was ze onder andere ook trekker van de nieuwe afdeling Palliatief Kortverblijf. “Voor mij staat vraaggericht werken centraal in wat we doen. Een woonzorgcentrum is een thuis voor mensen, dat bewonersgerichte is hetgeen wat mij drijft”, zegt Natalie.