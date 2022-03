Nathalie Tahon helpt nog altijd slachtoffers van overstromingen in Wallonië: “Onlangs vonden we nog een oude dame die in een huis vol modder leefde”

oostendeEr is een golf van solidariteit ontstaan om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. 8 maanden geleden was er ook heel wat steun voor de slachtoffers van overstromingen in Wallonië. Maar terwijl veel mensen na enkele weken weer overgingen naar de orde van de dag, zet Nathalie Tahon uit Oostende zich nog altijd in om de mensen te helpen. Dat doet ze samen met 165 andere vrijwilligers.

Het is moeilijk te geloven dat 8 maanden na de zware overstromingen in Wallonië nog heel wat mensen zonder elektriciteit of verwarming zitten. Nog veel werk aan de winkel, dus. Daarom verzamelen elk weekend vrijwilligers zich om een handje toe te steken bij de heropbouw. Zo ook Nathalie Tahon. Op 5 maart was ze voor het laatst in Wallonië en komend weekend gaat ze terug. “We waren met een groep van zo’n 200 mensen die in het weekend naar daar trekken. Momenteel zijn er wel al mensen afgevallen omdat het simpelweg te duur wordt om naar daar te rijden. Je moet rekenen op 55 euro aan diesel per keer, en niet iedereen kan dat betalen”, vertelt de Oostendse. De vrijwilligers hebben al veel werk verricht. “We hebben in totaal al 208 woningen gestript. We halen de kalk van de muren, en de vloeren en het plafond worden eruit gehaald zodat de huizen kunnen uitdrogen. Daarna beginnen we aan de elektriciteit. Het is in veel gevallen wachten op verzekeringen die nog moeten tussenkomen, op materialen die steeds moeilijker te verkrijgen zijn en werkmannen die druk bezet zijn”, licht Nathalie toe.

Volledig scherm Nathalie Tahon met alle spullen die ze al inzamelde om mensen in Wallonië te helpen © Benny Proot

Zelf steekt ze telkens de handen uit de mouwen in de kookploeg. “Wij maken warm eten klaar voor de vrijwilligers en de bewoners. Ik bak dan vaak visjes die ik meebreng uit Oostende.” Maar ondanks het vele werk zijn de problemen er nog lang niet opgelost. “Die mensen wonen soms nog in huizen zonder elektriciteit en gas. In veel gevallen kon de ketel nog niet geplaatst worden. Onlangs vonden vrijwilligers nog een oude dame die in een huis woonde dat nog onder de modder zat. Ik sprak ook een vrouw die een extra job moest bijnemen om alles te kunnen betalen. De regering laat hen aan hun lot over. Wij hebben al brieven en mails gestuurd, maar er komt geen antwoord. Het is echt schrijnend.” Nathalie verkocht de voorbije maanden al heel wat snoepzakjes, kerststukjes en nu ook paasmanden om geld op te halen om de slachtoffers te helpen.

Ondertussen is er een nieuwe crisis uitgebroken en is de overheid volop bezig met het organiseren van opvang voor Oekraïense vrijwilligers. “Het is goed dat deze mensen geholpen worden”, vertelt Nathalie. “Maar het is voor ons en de mensen in Wallonië wel een slag in het gezicht dat mensen uit Oekraïne nu naar hier komen en meteen opvang krijgen terwijl sommige mensen daar nog altijd in erbarmelijke toestanden leven en niemand naar hen lijkt om te kijken. Ik wil benadrukken dat de mensen die vluchten voor de oorlog zeker ook hulp mogen krijgen, maar misschien moet de Belgische overheid dan ook hun eigen mensen in nood helpen. Ik blijf me verder inzetten voor de slachtoffers in Wallonië. Ik zou anders zeker geld inzamelen voor de vluchtelingen, maar ik wil de mensen die we ondertussen al goed kennen niet in de steek laten.” Het is een gevoel dat leeft bij meer mensen. “Op 15 mei zijn we van plan om een mensenketting te maken met vlaggetjes rond de Vesder, om aandacht te vragen voor de situatie.”