Natali Broods is master en Dominique Deruddere mag openen: dit moet je weten over de eerste echte wintereditie van Filmfestival Oostende

oostendeOp 27 januari start eindelijk de eerste volwaardige wintereditie van Filmfestival Oostende. Het is al de 15e editie van het festival, dat voor het eerst niet meer in september plaatsvindt. Actrice Natali Broods zal Koen De Bouw opvolgen als master, de openingsfilm is ‘The Chapel’ van regisseur Dominique Deruddere. Met De Grote Post komt ook een nieuwe festivallocatie bij. “We willen het Filmfestival meer dan ooit naar het centrum van de stad trekken", zegt directeur Peter Craeymeersch.

Het was voor het Filmfestival niet lang zoeken wie Koen De Bouw zou opvolgen als master. “Het was een gemakkelijke keuze”, zegt Peter Craeymeersch. “Natali is een van de leading lady’s van televisieseries en films. Ze is een ongelofelijk goede actrice. Ze heeft zowel hoofdrollen gespeeld, maar ook heel wat bijrollen waarbij ze de serie of film toch echt draagt. Ze is enorm getalenteerd”, zegt hij. Actrice en theatermaakster Broods heeft al heel wat titels op haar palmares en mag daar nu ook Master van Filmfestival Oostende aan toevoegen. Natali Broods zelf neemt fier deze rol op. “Ik was zo blij toen Peter vroeg of ik master wilde worden. Enerzijds omdat ik het zo fijn vind om 9 dagen intensief met film bezig te zijn, en op voorhand een selectie te mogen maken. En anderzijds is het ook een compliment”, vindt Broods. Ze koos ‘Family Dynamics’ als thema voor de masterselectie, tien films die zij zelf op het programma mag plaatsen. “Ik wist meteen welk thema ik wilde. Ik ben erg gefascineerd door het ongrijpbare van het mens-zijn en de onderliggende verlangens en drijfveren die hiermee gepaard gaan. Het is een bron waaruit je kan blijven putten. Ik moest geen moeite doen om mijn lijstje met tien films te vullen. Alles kwam zo snel dat ik pas na een tijdje dacht ‘Oh nee, wat als ik iets belangrijk vergeten ben?’ Het feit dat ik ondertussen zo’n twintig jaar bezig ben, maakt het hele gegeven voor mij extra leuk. Je wordt zelf ook even herinnerd aan alles wat je al verwezenlijkt hebt.”

Volledig scherm Natali Broods is master van het Filmfestival in Oostende © Nick Decombel

Openingsfilm

Filmfestival Oostende zet traditiegetrouw een Vlaamse film in de kijker op de openingsavond. Dit jaar kunnen ze opnieuw uitpakken met een klepper van formaat: ‘The Chapel’ van regisseur Dominique Deruddere. Hij is één van de grootmeesters van de Belgische cinema, bekend van onder andere ‘Wait Until Spring, Bandini’ (1989) en ‘Iedereen beroemd!’ (2000), waarvoor hij destijds een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film kreeg. Deruddere kijkt ernaar uit om dit jaar het festival feestelijk te openen: “‘The Chapel’ is mijn meest persoonlijke film tot nu toe. Ik ben dan ook zeer verheugd er FFO mee te mogen openen. Oostende en het festival liggen me nauw aan het hart. Ik was hier 20 jaar geleden veel met Arno om bijbelstudie te doen in de cafés. We vonden dat hier een filmfestival moest komen en we hebben iedereen daarmee lastiggevallen. Zo hebben we er toch een beetje aan bijgedragen. Over de film zelf ga ik nog niet veel vertellen, want hoe minder je weet, hoe beter hij zal binnenkomen.” ‘The Chapel’ gaat over een pianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Tijdens de wedstrijd worden de twaalf finalisten zeven dagen lang afgezonderd in de ‘Muziekkapel’, zonder enig contact met de buitenwereld. De film volgt Jennifer, die lijdt onder de stress van de competitie en het sociaal isolement, en volledig de pedalen kwijt raakt. Tickets voor de openingsfilm zijn vanaf nu te koop.

Volledig scherm ‘The Chapel’ van Dominique Deruddere mag het Filmfestival van Oostende openen © rv

Naast de openingsfilm, zal het publiek tijdens FFO ook een aantal van Deruddere’s markantste werken kunnen herontdekken tijdens een retrospectieve. FFO brengt ‘Crazy Love’ (1987), ‘Wait Until Spring, Bandini’ (1989), ‘Iedereen Beroemd!’ (2000), ‘Hombres Complicados’ (1998) en ‘Brussels By Night’ (1983) van regisseur Marc Didden, waarbij Deruddere debuteerde als regieassistent, terug naar het grote doek. Een unieke kans om deze Vlaamse klassiekers in optimale omstandigheden te ervaren.

De Grote Post

Op 4 februari worden opnieuw de Ensors uitgereikt en ook de Jamies zijn terug. Na een online awardshow te midden van de coronacrisis en een fysieke show in het prille post-corona tijdperk, vindt De Jamies voor de derde keer plaats op woensdag 1 februari in De Grote Post. Deze locatie wordt voor het eerst officieel toegevoegd als derde festivallocatie. “We gaan dagelijks programmeren in De Grote Post. We gaan een festivalcafé opzetten. We vonden het belangrijk om in de winter ook in het midden van de stad te zitten en er een stadsfestival van te maken. De meeste films zullen wel nog altijd vertoond worden in Kinepolis. Er zullen continu films spelen in vijf zalen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.