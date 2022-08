Nancy Moyaert volgt Raymonde Declercq op als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van Oostende.

Raymonde had al bij de verkieizingen in 2018 aangegeven dat ze halfweg de legislatuur haar zetel zou doorgeven om plaats te maken voor de jonge generatie. “Mijn kennis heb ik nu nog kunnen doorgeven aan Didier én ik kan Vooruit Oostende nog de kans geven om verder te vernieuwen. Ik verdwijn niet, blijf me engageren én dit altijd met een sociaal hart voor Oostende”, vertelt Raymonde Declercq.

“Haar dossierkennis, het erkennen van de rechten van de Oostendenaars en het correct toepassen van de wetgeving zijn Raymondes absolute stokpaardjes. Het siert haar dat ze plaats wenst te maken voor nieuwe krachten. Met Vooruit Oostende hebben we bewust gekozen voor een verkiezing onder de leden. Op die manier betrekken we iedereen maximaal. Met Nancy Moyaert heeft Vooruit Oostende dan ook een ervaren opvolger aangeduid. We hebben alle vertrouwen in Nancy, die het sociaal hart van Oostende zal laten horen. Haar plaats in de gemeenteraad komt vrij, hierdoor kan er nieuw talent binnenkomen in de gemeenteraad.’, licht voorzitter Björn Pannecoucke toe. Wie Nancy Moyaert zal opvolgen in de gemeenteraad is nog niet bekend