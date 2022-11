Naast mosselen, ook oesters en zeewier mogelijk op zeeboerderij. “Testen tonen zelfs aan dat we met lichtjes meer vis kunnen lokken voor passieve visserij”

De onderzoekers die de voorbije drie jaar betrokken waren bij het SYMAPA-project vertelden donderdag met veel enthousiasme de resultaten van hun werk. De projectpartners testten de afgelopen drie jaar verschillende technieken om mosselen, oesters en zeewier te kweken in combinatie met passieve visserij op de westdiep bank voor de kust van Nieuwpoort. “We gaan het Belgisch deel van de Noordzee uitbouwen als dé energiecentrale van ons land en als motor van innovatie en zelfvoorzienigheid. In de windmolenparken kunnen we naast energie ook voedsel produceren. Als je weet dat we in Europa 70 procent van onze zeevoeding importeren, bewijst dit dat er nog veel potentieel is in ons land voor maricultuur en passieve visserij. Eiwitten die op die manier uit zeewier of uit schelpdieren worden gewonnen, hoeven niet meer via veeteelt of visserij te worden geproduceerd. De resultaten van het SYMAPA-project tonen dat er belangrijke stappen gezet zijn om het niet alleen technisch en biologisch maar ook economisch haalbaar te maken om niet één, maar twee of zelfs drie activiteiten in dezelfde Noordzeezone te combineren”, vertelt minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne.