Na twee jaar nog eens uitkijken naar een gevuld carnavalsweekend: “Carnaval leeft weer in Oostende”

Het was de voorbije twee jaar met de rem op door corona, maar komend weekend kan het carnavalsweekend nog eens in volle glorie doorgaan in Oostende. De festiviteiten starten vrijdag met de ontvangst van Prins en Prinses Carnaval in het Stadhuis.

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 maart is het zover: dan dompelt Stad Oostende zich helemaal onder in een kleurrijke carnavalssfeer. Bezoekers kunnen zich dan volledig laten gaan met leuke muziek, dans, optredens en activiteiten. De festiviteiten starten op het stadhuis als Prins en Prinses carnaval de sleutels van de stad overhandigd krijgen. Dat zijn dit jaar Marco Daelman en Kjenta Dupon. Er was voor het eerst sinds lang nog eens een spannende verkiezing voor Prins Carnaval. Er werden in totaal 1.100 stemmen uitgebracht en Marco won met 29 stemmen verschil. Zo spannend was het al jaren niet meer geweest. “Voor het eerst in deze legislatuur was het een echte nek-aan-nekrace tussen de twee kandidaat-prinsen. De grote interesse toont meteen aan dat Carnaval opnieuw leeft in Oostende. We zijn tevreden dat het Carnavalsweekend opnieuw een heuse belevenis is”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA)

Kindercarnaval

Er staat opnieuw heel wat programma. Op vrijdag om 20 uur begeeft de Cimateirestoet zich met lampionnen via de Vindictivelaan en de Visserskaai naar het Vissersplein. Een halfuur later vindt daar de verbranding van Tjannie Carbon plaats. De Oostendse zanger Will Andis sluit de avond af met een optreden op het Vissersplein tussen 21 en 22 uur. Op zaterdag is het tijd voor de Kindercarnavalsstoet. Om 13 uur kan je jezelf laten schminken in een tent op het Sint-Petrus- en -Paulusplein. Daarna, om 15 uur, vertrekt de Kindercarnavalsstoet vanaf het Sint-Petrus- en -Paulusplein richting de Vindictivelaan, de Kapellestraat en de Groentemarkt. Daarna gaat het onder muzikale begeleiding naar het Vissersplein. Om 16 uur vindt de verbranding plaats van een miniversie van Tjannie Carbon op het Vissersplein. Bovendien is er ook een minikloeffeworp. Tot en met 22uur kunnen deelnemers genieten van verschillende optredens op het Vissersplein. Zo komen Papa Chico, Kurt Doornaert en DJ Savas langs.

Zondag is het dan tijd voor de grote Carnavalsstoet vanaf 15 uur. De stoet gaat via Petit Paris, naar de Alfons Pieterslaan, de Vindictivelaan, de Kapellestraat, het Wapenplein en de Kerkstraat om uiteindelijk te eindigen in de Jozef II-straat. Later, om 16.30 uur, is er de Kloeffeworp op het Wapenplein.

Horeca

De grootste verandering in vergelijking met vorige edities is dat Stad Oostende dit jaar geen centrale feesttent zal plaatsen. “In plaats daarvan werkt de Stad samen met twaalf Oostendse handelaren die zich voor de gelegenheid volledig onderdompelen in de carnavalssfeer. We vinden dat het beter is om niet zelf een tent te zetten, maar de link te leggen met de lokale horeca en de het carnaval zo terug te brengen in de stad. We leggen de focus op het Vissersplein en in de Kadzandstraat. De straat wordt overspannen met vlaggen”, zegt de schepen verantwoordelijk voor Carnaval nog. De carnavalisten wachten af wat deze wijziging zal geven. “Het is eens proberen. Het is afwachten. Als het mooi weer is, zal dat goed zijn, maar bij slecht weer kan het feest zo wel in het water vallen en is een tent misschien beter. We zullen zien”, klinkt het.

