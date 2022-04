Na tv-reeks en boek toont Arnout Hauben zijn tocht ‘Dwars door de lage landen' nu ook in fototentoonstelling

Programmamaker Anout Hauben maakt in een reisprogramma Dwars door de Lage landen een voettocht van 900 kilometer. Onderweg spreekt hij in zijn gekende stijl over de geschiedenis van de plaatsen die hij onderweg bezoekt, maar ook van de mensen die hij tegenkomt. Dat Arnout een geboren verteller is dat konden we al genoeg zien op televisie maar zaterdag nam hij ook bezoekers mee voor een rondleiding langs de foto’s. De mensen luisterden geboeid naar de vele verhalen. De 27 foto’s die in Oostende ophangen vertellen beknopt over de tocht en er worden enkele bijzondere verhalen uitgelicht. “Er is altijd een uitleg voor de dingen die je ziet onderweg. Ze vertellen veel over de geschiedenis van bepaalde steden, maar ook van de mensen die er wonen", zegt Hauben.