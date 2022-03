Na gewelddadige diefstal moet ook het Brugse gerechtshof eraan geloven: 3 jaar cel voor Oostendenaar

Het slachtoffer had op 22 april vorig jaar afgesproken in sportpark De Schorre in Oostende om er cannabis aan te kopen. Zijn dealer wist echter dat N.A. nog voor 250 euro schulden had bij Tibo V. (23). Hij lichtte de Oostendenaar meteen in over de deal. Tibo V. trommelde zijn kameraad Abubakar O. (27) op om de schuld te gaan innen. N.A. en een vriend werden in De Schorre klemgereden en kregen enkele rake klappen te verduren. Volgens het parket werd bij de afrekening ook een wapenstok gebruikt. Het gebroken wapen werd in de wagen van de slachtoffers aangetroffen.