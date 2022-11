Na gasexplosie willen Lizette en Lucien nu ‘samenwonen’ op één nieuwe stek: “Ze zijn tenslotte getrouwd”

Middelkerke Benefiet­vei­ling voor meer toeganke­lijk­heid brengt ruim 6.000 euro op

Een benefietveiling in zorghotel Middelpunt in Middelkerke heeft in totaal 6.068 euro opgeleverd. Zo’n 70 aangeboden objecten, vooral kunstwerken, vonden bijna allemaal een nieuwe eigenaar. De opbrengst dient om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Middelkerke te vergroten.

29 november