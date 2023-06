Na 7 jaar dan toch doorbraak in onderzoek naar mysterieuze dood van kok? Politie ontvangt twee namen na ultieme oproep

“Ik vermoord je!”: Elvir S. (33) bedreigde buschauf­feur. Enkele maanden later bleek hij werkelijk tot veel erger in staat

“Hij riep dat hij me zou vermoorden.” De buschauffeur die het eind vorig jaar aan de stok kreeg met Elvir S. (33) was danig onder de indruk, maar had nooit kunnen denken dat het dreigement allesbehalve loos was. Want intussen zit zijn belager in de cel, op verdenking van moord. De aanvaring met de buschauffeur was in verhouding dan ook eerder een akkefietje, getuige S. z’n grijns in de rechtbank. Vraag is of die grijns vandaag terugkeert tijdens de pleidooien.