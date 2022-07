Na 10 jaar neemt cultuurhuis De Grote Post dit najaar afscheid van directeur Stefan Tanghe

De Grote Post neemt eind december 2022 afscheid van Stefan Tanghe, pionier voor De Grote Post. “Oostende transformeerde de voorbije 15 jaar tot een aantrekkelijke stad. Kunst en cultuur hebben hier nadrukkelijk aan bijgedragen en ik ben dankbaar dat ik samen met de vrijwilligers en het team van De Grote Post hiervoor verantwoordelijkheid mocht opnemen. Vandaag is De Grote Post een ‘must see’ in Oostende”, zegt Tanghe. Lieve Moeremans wordt zijn opvolger. Ze leidde als directeur de afgelopen vijf jaar vzw Brugge Plus. Ze drukte haar stempel op de stedelijke vzw die grootschalige kunst- en cultuurevenementen opzet in de openbare ruimte (o.a.Triënnale Brugge, Cirque Plus …). “De Grote Post heeft de voorbije 10 jaar een indrukwekkend parcours afgelegd. Ze hebben de grenzen verlegd van wat een cultuurcentrum kan betekenen, zowel voor de lokale gemeenschap, als voor de podiumkunsten”, zegt Lieve Moeremans. Ze zal meteen het feestjaar 10 jaar De Grote Post in goede banen leiden. “Ik kijk er naar uit om het team te versterken en samen met hen en de vele betrokkenen te bouwen aan de rol en betekenis van De Grote Post. Ik wil De Grote Post versterken als huis voor talentontwikkeling en creatie voor de (podium)kunsten, en het tegelijkertijd een motor laten zijn voor stedelijke ontwikkeling en gemeenschapsvorming.”