Muziekwinkel Retro Shack organiseert eerste tweedehandsbeurs

“Het is met veel enthousiasme dat we onze eerste tweedehandsbeurs voor vinyl, cd’s en dvd’s kenbaar maken”, klinkt het bij Xavier Troisi, één van de uitbaters van Retro Shack. “Dit was iets dat we bij de opstart van onze winkel eind 2019 direct voor ogen hadden, maar onze eerste twee werkjaren waren niet zoals we die gepland hadden. Die miserie ligt achter ons en we hopen dat we eindelijk een ongestoord werkjaar tegemoet zullen gaan. Om de derde verjaardag van onze winkel goed in te luiden, organiseren we dus een tweedehandsbeurs in O.666 tijdens het weekend van 15 en 16 oktober, telkens van 9 tot 16 uur.”