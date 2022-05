Mu-zee-um werkt samen met buitenlandse musea om museumbezoek aantrekkelijker te maken voor jongeren

De zes partners van het project bestaan uit vier grote Europese musea, een jongerenorganisatie en een kunsteducatieve organisatie (mu-zee-um). Er zijn medewerkers aanwezig uit Duitsland, Spanje, Portugal, Estland en Noord-Macedonië.

Ze zijn hier voor een driedaagse training waar ze hun ideeën zullen delen om een museumbezoek aantrekkelijker te maken voor jongeren, in het bijzonder jongeren met een beperking of die de middelen niet hebben om naar een museum te gaan. “Het idee van zo’n project speelde al voor corona, maar de pandemie heeft voor wat vertraging gezorgd. Het voorbije jaar werkten we al hard aan twee innovatieve museum-projecten. Met ‘Virtual tours’ willen we het mogelijk maken om op een virtuele manier musea te bezoeken, terwijl ‘sensory journey’ een sensorieel museumbezoek biedt voor mensen met een verstandelijke beperking. Na lang wachten kunnen we nu eindelijk deze training houden in mu-zee-um waar museum-staff en educatieve medewerkers alsook jongerenwerkers hun ideeën kunnen delen”, zegt Ewout Vanhoecke, coördinator bij mu-zee-um. “Vandaag legden de medewerkers uit verschillende landen de tools die ze gebruiken voor aan de groep. Morgen is het dan de bedoeling dat we die tools gebruiken om dingen uit te proberen.”

Jongeren meer betrekken

Met dit project willen de verschillende musea jongeren meer betrekken bij musea en kunst. “Veel jongeren vinden de weg niet naar musea, enerzijds omdat ze niet kunnen, anderzijds omdat ze het saai maar vinden en het hen niet meteen aanspreekt”, zegt Ewout. “Daarom dat we nu samen zijn gekomen om te brainstormen hoe we musea en kunst in het algemeen aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren. Elk land brengt hiervoor zijn eigen ideeën en aanpak en daarom is zo’n training als vandaag heel belangrijk en nuttig. We leren van elkaar en zo kunnen we groeien. We werken bij mu-zee-um intussen al met virtual tours, maar daar is nog altijd groeimarge op. We testen nog elke dag en experimenteren volop om er hopelijk in de toekomst iets moois van te maken. Door deze samenkomst kunnen we nu onze ideeën met die van onze buitenlandse collega’s bundelen. Hopelijk kunnen we op deze manier jongeren meer bij kunst betrekken en krijgen ze zin om te genieten van musea en kunst.”

E-book

Het komende jaar werken ze bij mu-zee-um hun innovatieve projecten verder uit door ze verder te testen bij de verschillende doelgroepen. Ook gieten ze beide projecten, de visual tours en de sensory journey, in een E-book. Het E-book zal een handboek zijn voor alle musea die aan de slag willen gaan met deze innovatieve projecten en zal in zeven talen verkrijgbaar zijn en voorzien worden van heel wat video-tutorials. In mei 2023 wordt het dan voorgesteld op een ‘multiplier event’ in het grootste museum van Portugal, ‘Gulbenkian Foundation’, dat ook deelneemt aan dit project.