MSOC heropent instuifruimte en wil zo nog meer mensen bereiken. “We zien de bezoekers hier openbloeien”

oostendeHet Medisch Sociaal Opvang Centrum, beter bekend als MSOC heeft hun instuifruimte opnieuw geopend. Deze was gesloten als één van de maatregelen in kader van corona. Omdat het centrum voor personen met een drugprobleem zo laagdrempelig mogelijk wil zijn kunnen bezoekers hier opnieuw twee keer per week terecht om te ontspannen. Dat blijkt met deze vriestemperaturen alvast geen overbodige luxe.

Tijdens de pandemie bleef het MSOC zich inzetten om mensen met een ernstige drugverslaving te helpen en te begeleiden. Het MSOC probeert daarbij zo laagdrempelig mogelijk te zijn. De deuren staan altijd open voor iedereen die gebruik wil maken van de dienstverlening. In 2021 werden zo 620 mensen begeleid tijdens 8.969 begeleidingsgesprekken. Alleen was de benedenruimte tijdens de pandemie niet vrij toegankelijk voor een babbel en een koffie. Om de toegankelijkheid van het centrum te vergroten, was er in het verleden reeds een kleine instuifwerking. Deze werking werd nu opnieuw opgestart. Op maandag en woensdag is de benedenruimte opnieuw vrij toegankelijk voor iedereen, telkens van 9 tot 12 uur.

Medewerkers hebben de ruimte ingericht met vintage meubilair waarbij beroep werd gedaan op de Kringwinkel De Kust. In een huiselijke sfeer is er plaats voor een babbeltje en koffie. De heropstart blijkt nu al een groot succes. Dagelijks passeren een 15-tal mensen. De begeleiding vangt ze op en gaat in gesprek. “Het is niet alleen de bedoeling om mensen enkel en alleen een warme ruimte aan te bieden, maar we willen de mensen die schroom hebben om hier de eerste keer binnen te lopen op die manier nog beter bereiken”, zegt directeur Lucas Vandendriessche.

Gesprek

Er zijn telkens die twee begeleiders aanwezig die een praatje slaan met de bezoekers. “Mensen kunnen hier een maaltijd opwarmen. Ze krijgen een kopje koffie of we spelen een spelletje. We voeren algemene gesprekjes om zo te horen te krijgen of er een probleem is. Als we merken dat er een groter probleem is dan kunnen we de mensen meenemen voor een apart gesprek. Soms hebben ze op straat geslapen en zijn ze emotioneel. We kennen de cliënten meestal al, maar soms komen er nieuwe mensen mee en dan stellen we enkele korte vraagjes en stellen ons voor en wat we kunnen doen voor hen”, zegt Els Van Vlaenderen.

“We zien vooral dat mensen hier openbloeien”, vult collega Louise Verburgh nog aan. “Er is een andere vibe. In onze gewone werking gaat het over serieuze problematieken, maar hier is het gewoon gezellig en kunnen ze gewoon even mens zijn. Er komen hier vaak ook dingen los omdat we net op een informele manier met de mensen omgaan. Ze worden een andere persoon. Er komen zelfs al ideeën om hier activiteiten op te starten zoals het maken van soep.”

Warmte

De opening van de instuifruimte valt toevallig samen met de start van de vrieskou. Er zijn al andere instuifruimtes in Oostende zoals Kwiedam en straathoekwerk en MSOC werkt hiermee samen. De opening van de ruimte is met dit weer geen overbodige luxe merken ze hier. “Op maandagmorgen komen mensen hier soms volledig onderkoeld toe omdat ze gans het weekend doorgebracht hebben aan het station. Ze kunnen even tot rust komen en zijn blij dat ze even kunnen vertellen over wat ze meegemaakt hebben.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.