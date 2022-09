Movement running criterium blikt terug op eerste werkjaar, met nog spannend einde op de planning

oostende Foute locatie op uitnodi­ging vaccinatie zorgt voor verwarring

Er is een fout geslopen in de uitnodigingen die verstuurd werden voor de herfstbooster in Oostende. Heel wat inwoners kregen via de post een uitnodiging om het vaccin te komen halen in het stadhuis, waar het vaccinatiecentrum een tijdlang werd ingericht, maar nu weg is.

29 september