Moordonderzoeker ingeschakeld om mysterie te ontrafelen: aangespoelde zeehonden zijn niet het werk van ‘zeehondenkiller’

KustDe laatste weken werden opvallend veel zeehonden dood aangetroffen, soms meerdere per dag. Dit jaar staat de teller al op 22. De helft van de dieren vertoonde bovendien een karakteristieke verwonding aan de nek en kop. Er deden al geruchten de ronde dat de dieren bewust werden aangevallen, maar dat is niet het geval, zo blijkt uit grondig onderzoek waar zelfs een forensisch patholoog - die zich normaal met moorden bezighoudt - aan te pas kwam.

De zeehondenpopulaties doen het goed in de Noordzee. Wat betreft de grijze zeehond zijn ze zelfs omvangrijker dan in om het even welke periode in de geschiedenis van de Noordzee. Dit betekent ook dat zeehonden steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in onze wateren en op onze stranden. Sinds december werden dagelijks jonge zeehonden opgemerkt aan onze kust. Het overgrote deel is afkomstig uit kolonies in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, waar recordaantallen grijze zeehonden geboren werden in november en december 2020.

Daartegenover wordt nu ook opgemerkt dat er ook meer jonge grijze zeehonden met verwondingen dood worden aangetroffen. Uit een rapport van Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) blijkt dat de kop meestal zwaar beschadigd is. Door die specifieke verwondingen ging het gerucht rond dat er een ‘zeehondenkiller’ op de loer lag: iemand zou het op de zeehonden gemunt hebben, omdat ze door de groeiende populatie steeds meer concurrentie zijn voor de vissers.

Netten

Dat blijkt uiteindelijk niet het geval te zijn. In samenwerking met een dierenarts en een forensisch patholoog werd een aantal van de dieren onderzocht en daaruit blijkt nu dat de oorzaak ligt bij het gebruik van kieuw- en warrelnetten in de visserij.

“Uit ons onderzoek blijkt dat de zeehonden incidenteel gevangen worden bij professionele visserij met warrel- of kieuwnetten. Ze zitten vast in het net dat op de bodem staat en verdrinken. De dieren raken met de kop verstrikt in het net, en het systeem van ophalen van een net veroorzaakt - samen met het fijne nylon garen - een cirkelvormige insnijding”, vertelt Jan Haelters van het KBIN.

In VTM NIEUWS voegt Haelters toe dat er de afgelopen weken veel bezorgde telefoontjes binnenkwamen van zowel burgers als de politie, die het fenomeen wilde onderzoeken. “Er werd verondersteld dat er eventueel een misdaad in het spel was, dat de dieren met opzet gedood of verminkt werden, maar dat is het dus niet.”

Geen overtreding

Bij kieuw- en warrelnetvisserij worden vaak kilometerslange netten uitgezet vanaf een vaartuig. De netten worden tot 24 uren ter plaatse gelaten. In Vlaanderen zijn er nog twee vissers die met dit systeem werken. “De incidentele vangst kan niet beschouwd worden als een overtreding. Wat wel noodzakelijk is maar vrijwel nooit gebeurt, is de melding van bijvangst aan de overheid indien de bijvangst plaatsvindt bij een Belgisch vissersvaartuig", zeggen de onderzoekers nog.

De sterfte zal er volgens de onderzoekers niet voor zorgen dat het populaties van zeehonden in gevaar brengt. “Zo werden in de grootste kolonie, die van Blakeney Point in Norfolk, in de winter van 2020-2021 ongeveer 4.000 grijze zeehonden geboren tegenover 3.399 in 2019-2020 en amper 25 in 2001.”

