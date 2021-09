Moordenaar van Emmy (67) werd al drie jaar lang gesponsord door frauduleuze vastgoedmedewerker: "Beiden hadden een amoureuze relatie”

Moordenaar toont tijdens reconstruc­tie hoe hij Emmy (67) doodt en haar lichaams­res­ten in Spuikom dumpt

23 september In Oostende is woensdag de reconstructie gehouden van de gruwelijke moord op Emmy Geboers (67). De vrouw, die in een appartement in de Voorhavenlaan in de Vuurtorenwijk woonde, werd begin maart om het leven gebracht door haar bovenbuur Khaldoon A.B. (39). De man moest woensdag tot in detail naspelen hoe hij de onschuldige vrouw om het leven bracht, in stukken sneed en haar stoffelijke resten in de Spuikom dumpte.