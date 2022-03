Mooi weer op komst en dan waarschuwt de politie: “Pas op voor gauwdieven”

oostende Vergrij­zing aan de kust, dan blijkt Meldpunt Senioren in Nood onontbeer­lijk: “Toestanden zoals in ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’”

Van psychische problemen over een ernstige vervuiling van een woning tot zelfs financieel misbruik: zowat dagelijks krijgen Tahnee Verkempinck en Candice D’hulst van het Oostendse Meldpunt Senioren in Nood signalen over ouderen die hulp nodig hebben. In 2021 ging het om 257 meldingen. “Desnoods zetten we een schoonmaakactie op poten", zegt Candice. Volgens ouderenpsycholoog Luc Van De Ven is het logisch dat veel senioren niet zelf aan de noodrem trekken.

