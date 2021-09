Mondmaskershop heeft nog meer dan 100.000 maskers op voorraad, terwijl plicht (deels) wordt opgeheven: “Toch beschouw ik mijn winkel als een positief verhaal”

Wie vóór de coronapandemie een winkel had geopend met enkel en alleen mondmaskers, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Catteeuw deed het midden de lockdown toch. Tweemaal zelfs, want ook in Blankenberge opende hij een winkel. De ‘klassieke’ chirurgische mondmaskers in het blauw, geel, groen of roze of toch liever eentje met katjes, glitters, bloemetjes, een eekhoorn of, jawel, in tijgerprint? Voor elk wat wils, want de shop van Catteeuw verkoopt ze nog steeds allemaal. “Normaal verkopen we enkel handtassen en lederwaren en zijn bijvoorbeeld kerstmarkten een grote bron van inkomsten voor ons. Door corona viel dat opeens allemaal weg”, aldus Catteeuw. “Vandaar dat we een jaar geleden beslisten om enkel te focussen op mondmaskers.”