Mondmaskershop blijft achter met gigantische stock, maar aan stoppen denken zaakvoerders niet: “Veel mensen zullen masker blijven dragen, zelfs bij code geel”

Oostende/BlankenbergeDe mondmaskershop in Oostende blijft voorlopig bestaan, zélfs als we binnenkort overschakelen op ‘code geel’. Zaakvoerders Dirk en Jaimy Catteeuw zien de verkoop de voorbije weken weliswaar dalen, maar toch blijven de mondmaskers vlot over de toonbank gaan. Met een stock van ruw geschat enkele honderdduizenden maskers kan het winkeltje bovendien nog even voort. “Je merkt dat de schrik bij veel mensen aanwezig blijft. Ik zie de mondmaskers nog niet meteen helemaal verdwijnen."

Een overrompeling in het mondmaskerwinkeltje van Dirk en zijn dochter Jaimy in de Vlaanderenstraat is het zeker niet. Maar dat de verkoop volledig is stilgevallen? Neen, dat beweren zou overdreven zijn. “Ik schat dat we ongeveer de helft minder maskers verkopen in vergelijking met een paar weken geleden”, legt Dirk uit. “Vooral oudere mensen of gezinnen die op reis vertrekken, komen nog over de vloer. Het blijft alleszins nog steeds rendabel, ja." Begin december ontstond nog een kleine stormloop op de winkel toen het Overlegcomité besliste de mondmaskerplicht in te voeren voor kinderen. Nu is die periode alweer een hele tijd voorbij. Ook de verkoop verloopt dus in ‘golven’.

Grote voorraad

Hopen vader en dochter dat stiekem dat ‘code geel’ - waarin we op nog minder plaatsen verplicht een mondmasker moeten dragen - nog even uitblijft? “Dat zou je kunnen denken, maar eigenlijk is dat niet zo", glimlachen Dirk en Jaimy, die ook een gelijkaardige winkel uitbaten in de Kerkstraat in Oostende. “Je voelt dat de crisis toch nog niet helemaal achter de rug is. Maar vooral: veel mensen laten verstaan dat ze de mondmaskers sowieso zullen blijven dragen op bepaalde plaatsen.” Een uitverkoop van de chirurgische mondmaskers in 20 verschillende kleuren - voor een doosje van 50 stuks betaal je 10 euro - is dan ook niet aan de orde. “Het zijn maskers van de beste kwaliteit, hé. Ik schat dat we de voorbije twee jaar al meer dan een miljoen maskers verkochten. Dat gaat snel natuurlijk, als je weet dat er 50 in een doosje zitten. Momenteel zitten we nog steeds met een stock van enkele honderdduizenden exemplaren”, zegt Dirk. “De stoffen maskers staan trouwens wél al een tijdje in uitverkoop. Voor 10 euro mag je er vier uitkiezen."

Weer meer lederwaren

Stilaan maar zeker zal de mondmaskerverkoop wellicht verder dalen, beseft ook Dirk. Daarom is zowel de vestiging in Oostende als die in Blankenberge langzaam terug aan het veranderen in wat het origineel was: een zaak voor handtassen en lederwaren.