Moeder veroordeeld nadat ze beelden verspreidt van politie die haar 10-jarige zoon aan handen en voeten meesleurt: “Ze wilde hen in slecht daglicht plaatsen”

Oostende Vakbondsac­tie voor stadhuis Oostende: “Geen respect voor sociaal overleg”

De drie overheidsvakbonden hebben in Oostende een stakingsactie en een alternatieve nieuwjaarsreceptie gehouden om te klinken ‘op een eerlijk personeelsbeleid zonder politieke willekeur en op een correct sociaal overleg’. Er namen zo’n 400 deelnemers deel aan de actie. De locatie werd niet toevallig gekozen, vermits er veel ongenoegen is over het sociaal overleg in kader van de defusie van het Henri Serruysziekenhuis.

9 januari