Minstens 15 gevallen van Zuid-Afrikaanse coronavariant in Oostende: veiligheidscel neemt extra maatregelen, stad roept op tot extra voorzichtigheid

Knokke-Heist Hoteluitba­ter doet duidelijke oproep: “Kom deze winter naar de kust, er is genoeg te beleven én het is veilig”

22 januari “Ja, wij blijven open, ook al raken we maar nipt uit de kosten. Kom dus zéker naar de kust.” Terwijl de meeste Ibis-hotels in Vlaanderen gesloten blijven, blijven de vestiging aan zee gasten ontvangen. Volgens Wim Maervoet van Ibis Knokke-Heist is er in de kustgemeente - waar nog de helft van alle hotels open is - meer dan genoeg te beleven. Dat beamen ze bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist, meer zelfs. “We blikken tevreden terug op de voorbije maanden.”