Minister Verlinden overschouwt ‘haar’ troepen in Oostende: maar zijn ze wel nodig met dit kwakkelweer?

OostendeMinister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kwam woensdag haar troepen aanschouwen in Oostende: de federale politiemensen en ruiters die de kust komen versterken tijdens de zomer. De kustburgemeesters schreeuwden om hulp maar nu lijkt die extra inzet zelfs overbodig door het kwakkelweer. “We moeten inderdaad nog meer inzetten op flexibiliteit, want drukte is weersafhankelijk”, gaf de minister toe. Sommige kustburgemeesters vinden 28 extra politiemensen voor de hele kust dan weer een lachwekkend laag getal.

“In de zomer is extra politieversterking aan de kust absoluut noodzakelijk. Op piekdagen zakken tienduizenden mensen af naar Oostende en kan je de situatie in onze stad vergelijken met die van een heel groot evenement. Met meer politiemensen op het terrein willen we de veiligheid voor iedereen vergroten”, legt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) uit waarom hij zo hard aandrong op federale versterking. Hij ontving maandagmiddag minister Annelies Verlinden, die eens kwam kijken hoe die samenwerking verloopt.

Volledig scherm Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op bezoek in Oostende. Ze komt de versterking voor de kustgemeenten vanuit de federale politie bekijken. © Benny Proot

Ze kreeg ook een rondleiding in het politiecommissariaat en was naar eigen zeggen onder de indruk van de crowd control-kamer, aangestuurd door tientallen camera’s in Oostende die de volksstromen in het oog houden. Zo kan snel worden ingegrepen bij drukte en weten de federale politiemensen immers waar ze plots versterking moeten bieden. De politie van Oostende krijgt 6 van de 28 extra manschappen ter beschikking, alsook 2 van de 8 ruiters van de cavalerie. De voetpatrouilles worden vooral ingezet rond de stations, de cavalerie houdt preventieve patrouilles. Verlinden zag dat het goed was en voerde ook een gesprekje met haar manschappen. Tot daar acte de présence.

Noodzakelijk versus overbodig

‘Noodzakelijk’ was het codewoord bij de kustburgemeesters tijdens de onderhandelingen voor extra versterking. Maar door het kwakkelweer van afgelopen weken lijkt de aanwezigheid van federale politiemensen op dit moment zelfs overbodig. Problemen door drukte aan de kust zijn nog niet geweest en we zijn al halfweg. Ook burgemeester Bart Tommelein gaf toe dat de immense drukte van vorige zomer niet te vergelijken is met die van deze zomer, met het weer als factor. Moeilijk te voorspellen natuurlijk. “Het weer laat ons de laatste tijd inderdaad een beetje in de steek, maar het is weldegelijk volop zomer. En zomer staat vaak synoniem voor meer drukte aan de kust”, sprak minister Verlinden. Maar is de aanwezigheid van de federale politie op dit moment geen ‘overkill’, mevrouw de minister?

Inzetten op flexibiliteit

“We moeten de federale versterking inderdaad misschien wat flexibeler opstellen naar gelang het weer en de drukte. Ook in het binnenland zijn er evenementen en recreatiedomeinen waar men extra manschappen kan gebruiken. Flexibiliteit bij de geïntegreerde politie is dan ook iets waar we de komende tijd op willen inzetten”, antwoordde ze. Hoe dan ook, ze zijn er nu: de 28 politiemensen en 8 ruiters. Maar de burgemeester van Knokke, Piet De Groote (Gemeentebelangen), vindt dat getal lachwekkend laag.

Druppel op hete plaat?

“In Knokke gaan we op sommige piekdagen van 33.000 inwoners naar een bevolking van 120.000 mensen. We vragen federale versterking en wat krijgen we? Vijf extra manschappen. Beter dan niets, maar ik vind dat eerlijk gezegd een druppel op een hete plaat. Alsof die extra vijf ons plots wel in staat zouden stellen om zo'n massa onder controle te houden", zegt De Groote met niet mis te verstane woorden. “Ik begrijp dat niet, dat er amper 28 politiemensen vrijgemaakt kunnen worden voor 63 kilometer kustlijn. Met de politiezone Damme/Knokke-Heist hebben we dan maar zelf samenwerkingsverbanden gesmeed met de Nederlandse politie en de politiezone Het Houtsche, om extra mankracht te kunnen verkrijgen. Het zal onze gemeente veel geld kosten, maar ons eigen korps zit sowieso al op zijn tandvlees na al die coronacontroles bovenop het regulier werk", aldus de burgemeester van Knokke.