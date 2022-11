Minder stadspersoneel en zwembad korter open: zo wil Oostende 92 miljoen euro besparen

Oostende RESTOTIP Villa Ostinato in Oostende. “Prachtig pand met een stijlvolle Italiaanse keuken”

In juni opende Villa Ostinato in één van de weinige erfgoedparels die overgebleven zijn in Oostende in de Karl Janssenslaan. Het statige herenhuis kreeg een opknapbeurt en werd heel stijlvol ingericht met veel respect voor de oorspronkelijke sfeer. Marie Rotsaert bouwt er nu een restaurant uit met een Italiaanse keuken.

11 november