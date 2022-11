Milde geldboete voor man die alternatieve Hitlergroet bracht tijdens mars tegen straffeloosheid

In de zomer van 2020 werden politiemensen geslagen en bekogeld bij zware rellen op het strand van Blankenberge. Zo’n 300 mensen stapten enkele weken later, op 30 augustus, mee in een “mars tegen straffeloosheid” in Oostende. Ze wilden naar eigen zeggen hun bezorgdheid uiten over de gewelddadigde incidenten. De protestmars, die eigenlijk verboden was, verliep vrij rustig, maar op sociale media verschenen wel beelden van het scanderen van racistische slogans. Er dook ook een foto op van een veertiger uit Deurne die de ‘Kühnengruß’ maakte door met zijn duim, wijsvinger en middelvinger een soort W te maken. Die alternatieve Hitlergroet is in Duitsland verboden en staat voor weerstand.