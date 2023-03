MIJN STAD. Schrijfster Doris Klausing over ‘haar huis’ Oostende: “Hier snuif ik de zilte geur op, woelt de wind door mijn haren en focust mijn blik op oneindig”

Familie Limbu opent nieuw sushi­restau­rant Momochi: “Hier kan je naast de gewone sushi ook de bekende onigiri eten”

Oostende is een Aziatisch restaurant rijker. In de belle epoque-wijk in de Kemmelbergstraat is Momochi geopend waar je zowel van gewone heerlijke sushi als de driehoekvormige sushi onigiri, vooral bekend van anime, kan genieten. Het is de familie Limbu die de zaak is gestart. “We hebben altijd gehouden van de Japanse cultuur en maken nu de droom van onze vader waar met deze zaak”, vertellen Kush (34) en Sunita (30) Limbu.