Mieke Spanhove biedt mentale hulp aan jong en oud in nieuwe praktijkruimte: ”Ik wil mensen een tweede kans geven in het leven”

Mieke Spanhove heeft onlangs haar nieuwe praktijkruimte geopend voor haar vzw Mental Power waarmee ze mensen wil helpen met hun mentaal welzijn. “Tijdens corona zag ik hoe de mensen het moeilijk hadden en dan vooral de jeugd. Ik wou iets vinden waarmee ik ze zou kunnen helpen. Zo kwam het idee om een eigen bordspel te ontwikkelen. Het heet de Trill’s Decoder Game en is een educatief spel waarbij de speler de gids is en de dagelijks fout opgeslagen codes uit het brein haalt. Hiermee willen we naar scholen trekken en de jongeren op een leuke aangename manier hun sterktes laten ontdekken. Maar we wilden ook buiten de scholen een plek hebben, dus ben ik heel blij dat ik dit pand heb gevonden. Het is de perfecte plek om alles te kunnen doen wat we willen bereiken met de vzw. We hebben hier genoeg ruimtes om mensen te ontvangen en kennis te laten maken met het spel. Hier kunnen jongeren terecht wanneer ze niet op school zijn en het spel op een andere locatie willen spelen.”

Het bordspel dat Mieke heeft ontwikkeld en waarmee ze mensen wil helpen.

Tweede kans

Mieke heeft het zelf niet gemakkelijk gehad en wou daarom mensen helpen die het ook moeilijk hebben. “Ik was een tijdje heel erg ziek en had nooit gedacht dat ik de 40 jaar ging halen, dus voel dit nu aan als een tweede kans die ik krijg. Dat wil ik gebruiken om andere mensen een tweede kans te geven en ze te laten ontdekken dat ze wel de energie hebben om hun dromen waar te maken. Ik wil ze met het spel ze het gevoel geven dat ze de kracht hebben om het zelf te kunnen doen. Je eindigt het spel altijd als een winnaar en gaat met een lach naar buiten. Want aan jezelf werken moet niet saai zijn. Het kan ook op een leuke manier gebeuren.

Voor de allerjongsten heeft Mieke een andere versie van het spel ontwikkeld in de vorm van een mat.

Intussen zijn ze bij de vzw gestart met een studieproject bij de verschillende Oostendse scholen. De eerste school die aan het studieproject deelnam is GO! Athena Oostende Campus Centrum. “We geven vijf personen uit de school een basisopleiding tot excellente gids in de Trill’s Decoder Game zodat ze zo anderen kunnen helpen. Op 10 maart ervaren en beleven ze dan met een zestigtal leerlingen het spel. Daarna krijgen alle leerlingen een stem. We zijn nu begonnen met één school, maar de bedoeling is om verder te groeien en met alle Oostendse scholen te werken. Eerst waren we van plan om enkel met de middelbare scholen te werken, maar we hebben ondervonden dat ook lagereschoolkinderen en zelfs kleuters er veel aan gaan hebben. Dus we zijn ook van plan om met de lagere scholen te werken. Voor de kleuters heb ik zelfs een speciale versie in de vorm van een mat gemaakt van het spel. Zo kunnen we zelfs de allerjongsten helpen. Maar het bordspel is niet enkel voor jongeren, ook oudere mensen zijn hier welkom. Onze oudste klant is 78 jaar. Er staat geen leeftijd om je leven te willen verbeteren en je dromen na te jagen. Iedereen verdient een tweede kans in het leven en ik wil ze daarmee helpen.”

Meer info over de vzw en het bordspel kan je vinden op vzwmentalpower.be. Of spring eens binnen in de praktijkruimte in de Wellingtonstraat 96. Het is elke middag van maandag tot en met zaterdag open.

